Вучич заявил, что ожидает победы Трампа на президентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает на предстоящий выборах в США победы действующего президента Дональда Трампа, сообщает РИА «Новости».

«Трамп в данный момент немного отстает, но заметно вернул позиции, и посмотрим, что будет до конца кампании», — отметил Вучич.

По его словам, американский президент успешно справился с пандемией коронавируса в стране, и вопрос победы Трампа на выборах — вопрос будущего всей Америки.

Вучич также добавил, что ожидает скорого визита Иванки Трамп в Сербию, которая внесла важный вклад в подписание соглашения в Вашингтоне.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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