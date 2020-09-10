Небензя заявил, что у РФ нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Поспред РФ в ООН Виталий Небензя заявил, что у российских властей нет оснований для организации расследования инцидента с Алексеем Навальным, сообщает РИА «Новости».

«Что касается дела Алексея Навального, мы являемся стороной, наиболее заинтересованной в том, чтобы узнать, что произошло», — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

При этом он добавил, что Россия так и не получила данных от Германии, которые бы свидетельствовали об отравлении блогера, а потому оснований для расследовании инцидента пока не существует.

Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили об его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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