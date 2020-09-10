В Раде рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 Тимошенко
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Бывшему премьер-министру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, у которой ранее обнаружили коронавирусную инфекцию, стало лучше. Об этом заявил заместитель главы партии Сергей Власенко на своей странице в Facebook.
«Ей уже лучше, но еще требуется время», — сказал парламентарий.
Ранее пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока заявляла, что состояние политика остается тяжелым. СМИ сообщали, что ее подключили к ИВЛ. О заражении Тимошенко коронавирусом стало известно 23 августа.
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