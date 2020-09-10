Трамп признался, что смотрит по ТВ только ведущих Fox
Президент США Дональд Трамп признался, что смотрит по ТВ только журналистов телекомпании Fox, передает РИА «Новости».
Он отметил, что смотрит Лиз Макдональд — «она очень хорошая».
«Я смотрю Fox Business, смотрел вчера Лу Доббса, Такера (Карлсона) тоже вчера, Лору (Ингрэм), смотрел «Fox и друзья» утром», — рассказал американский лидер.
Все эти ведущие — сотрудники Fox Business либо Fox News.
Телекомпания Fox считается единственной из крупных американских телекомпаний, поддерживающих республиканскую партию и Трампа. Другие крупнейшие телекомпании (CNN, CBS, ABC, NBC) поддерживают демократов.
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