Сейм Литвы призвал международное сообщество поддержать Тихановскую

Сейм Литвы призвал международное сообщество поддержать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, передает РИА «Новости».

Литовский парламент принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую «избранным президентом» республики и призвал поддержать ее, а также Координационный совет оппозиции.

В документе отмечается, что действия президента Белоруссии Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений должны рассматриваться как «аннексия страны».

Вильнюс также призвал Москву не вмешиваться во внутренние дела республики и пригрозил новыми санкциями.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Экс-кандидат Светлана Тихановская, которая, согласно голосованию заняла 2 место, покинула страну и уехала в Литву.

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