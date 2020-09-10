В Совфеде оценили решение Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что литовские власти поступили непоследовательно, когда признали экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую главой республики.

Пушков написал в Twitter, что литовские власти считают Тихановскую «избранным лидером Белоруссии» и вводят санкционные меры против действующего президента Александра Лукашенко. Кроме того, они имеют дипломатические отношения с Белоруссией. Это, по его мнению, «странный двойной стандарт».

«Посол должен быть отозван. Странный двойной стандарт при претензиях на высокие принципы», — добавил Пушков.

Ранее сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую избранным президентом республики.

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