Россия опровергла заявления ФРГ о передаче в ОЗХО данных по Навальному

Заявления Германии о передаче материалов по Алексею Навальному в Организацию по запрещению химического оружия не являются достоверными. Об этом сообщили ТАСС в постпредстве России при ОЗХО.

В организации подтвердили постпредству, что ни 9, ни 10 сентября Германия в организацию ничего не передавала.

Из Берлина поступило лишь письмо статс-секретаря министерства иностранных дел Мигеля Бергера от 3 сентября.

В миссии отметили, что готовы сотрудничать с ОЗХО и использовать все имеющиеся в ее распоряжении конвенционные механизмы, чтобы выяснить обстоятельства дела.

Ранее представитель Минобороны ФРГ заявил, передало ОЗХО результаты исследований по Алексею Навальному.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.