Тихановская поддерживает возможное введение санкций против Белоруссии

Бывший претендент в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поддерживает потенциальные санкции в отношении властей республики, которые может ввести Европейский союз. Об этом она заявила в ходе встречи с лидером крупнейшей в Польше оппозиционной партии Борисом Будкой, передает ТАСС.

«Мы приветствуем санкции, но это прерогатива каждой страны — вводить их или нет. Мы не можем на этом настаивать», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Главу координационного совета оппозиции Белоруссии Светлану Тихановскую наградили в рамках Международного экономического форума в Польше, она получила специальный приз из рук министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

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