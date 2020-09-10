В Кремле подтвердили, что Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой

Президент России Владимир Путин действительно принес извинения лидеру Сербии Александару Вучичу за пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, где глава сербского государства сравнивается с героями фильма «Основной инстинкт». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Да, это так», — сказал представитель Кремля.

Ранее в сети начали обсуждать пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сделанный ею в Facebook, где она прокомментировала снимок встречи президента Сербии Александара Вучича и главы США Дональда Трампа: сербский лидер сидел напротив Трампа, расположившегося за столом, на стуле, поставленном посередине комнаты. Сам кадр Захарова сопроводила скриншотом из фильма «Основной инстинкт».

«Если Вас позвали в БД (Белый дом. — «Газета.Ru»), а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — подписала Захарова кадры.

Позже она извинилась за свою публикацию.

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