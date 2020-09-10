Помпео оценил санкции США против граждан России

Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя ввод санкций против российских граждан, заявил, что Соединенные Штаты посылают другим государствам сигнал о том, что не будут терпеть попыток вмешательства в свои президентские выборы.

«США не будут сомневаться в том, чтобы использовать весь инструментарий и отвечать иностранным акторам, которые пытаются вмешаться или любыми другими способами повлиять на наши выборы», — говорится в сообщении.

Ранее США ввели санкции в отношении трех граждан России и одного гражданина Украины из-за «вмешательства» в американские выборы.

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