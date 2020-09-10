Великобритания отказалась отозвать законопроект о внутреннем рынке

Великобритания не отзовет законопроект о внутреннем рынке, несмотря на протест Евросоюза. Об этом сообщил британский министр по особым поручениям, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув в эфире телеканала Sky News.

«Зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович потребовал, чтобы Великобритания отозвала законопроект о внутреннем рынке, я объяснил ему, что мы не будем этого делать и не можем так поступить», — рассказал Гоув.

Ранее ЕК заявила, что использует средства правовой защиты, если Лондон примет упомянутый законопроект, так как он представляет собой «серьезное нарушение соглашения о выходе Великобритании из ЕС и международного права».

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