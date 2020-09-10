Турция призвала Грецию к переговорам без предварительных условий

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна настаивает на переговорах с Грецией без предварительных условий, передает ТАСС.

«Мы призываем Грецию сесть за стол переговоров без предварительных условий», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в ином случае Турция будет вынуждена выдвинуть свои условия для начала диалога.

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