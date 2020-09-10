Президент Армении утвердил закон о возможности вводить карантин без ЧП

Президент Армении Армен Саркисян подписал пакет законодательных поправок, позволяющих вводить в стране карантин без ввода режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского лидера.

Отмечается, что подписав данные законы, президент в рамках своих полномочий будет следить за их исполнением.

Учитывая, что законами… предусмотрена возможность ограничения некоторых основополагающих прав человека, президент заявил о необходимости добросовестного применения новых регулирований», — говорится в сообщении.

В администрации Саркисяна также отметили, что для осуществления предусмотренных законом мероприятия предлагается в случае необходимости принять дополнительные законодательные и подзаконные акты.

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