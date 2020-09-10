Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы США

Президент США Дональд Трамп на год продлевает действие чрезвычайного положения, введенного в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848», — цитирует Трампа администрация.

Кроме того, положение продлевается также в связи с подрывом общественного доверия к выборам.

Это положение было введено в сентябре 2018 года.

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