Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы США
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп на год продлевает действие чрезвычайного положения, введенного в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.
«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848», — цитирует Трампа администрация.
Кроме того, положение продлевается также в связи с подрывом общественного доверия к выборам.
Это положение было введено в сентябре 2018 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы других стран
— Демократы США допускают поражение на выборах из-за «вмешательства» России
— Помпео признался, что США противодействуют России наряду с сотрудничеством