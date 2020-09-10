Меркель назвала ситуацию с Навальным одной из главных проблем политики в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию с блогером Алексеем Навальным одной из главных актуальных проблем политики Европы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она поставила произошедшее с блогером с один ряд с пожаром в лагере беженцев Мориа. Об этом она сказала на мероприятии фонда Конрада Аденауэра, посвященного 30-й годовщине воссоединения Германии и проблематике будущего демократии в европейских странах.

Канцлер отметила, что каждое поколение в Европе имеет свои задачи, нуждающиеся в решении.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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