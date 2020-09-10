США ввели санкции против трех граждан РФ и одного Украины

США ввели санкции в отношении трех граждан России и одного гражданина Украины из-за «вмешательства» в американские выборы. Соответствующий санкционный лист размещен на сайте министерства финансов США.

Так, среди россиян значатся Андреев Антон (дата рождения — 03 марта 1985 г), Асланова Дарья (дата рождения — 8 сентября 1985 года ), Лифшиц Артем (дата рождения — 26 декабря 1992 года). Все они — жители Санкт-Петербурга.

Также в списке представлен украинец Деркач Андрей (дата рождения — 19 августа 1967 года), уроженец Днепропетровска, житель Киева.

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