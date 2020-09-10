Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский переговорили по телефону. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

«Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель», — написал дипломат.

Мельник отметил, что это очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимному доверию тесного диалога лидеров двух стран.

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