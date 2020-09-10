Лавров сравнил действия ФРГ по Навальному и ситуации с Солсбери и МН17

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что реакция Германии в ситуации с Алексеем Навальным очень похожа на ту, что была в истории с отравлениями в Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, передает ТАСС.

По словам министра, в этих случаях, как и сейчас, зарубежные коллеги не предоставили никакой информации, в том числе данных о местонахождении российских граждан Скрипалей.

Лавров также отметил, что текущая ситуация повторяет действия голландской стороны, которая неоднократно обвиняла Россию в отказе от сотрудничества, несмотря на предложения предоставить информацию и провести расследование.

Ранее российская сторона направляла запросы в Германию с просьбой предоставить доказательства отравления Навального веществом группы «Новичок», однако так и не получила никаких данных.

При этом ФРГ обвиняет Россию в произошедшем с блогером и требует проведения расследования.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы.

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