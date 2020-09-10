Экс-руководитель офиса Зеленского вызван на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего руководителя офиса действующего президента страны Владимира Зеленского Андрея Богдана после высказываний о якобы существующих договоренностях с Россией по статусу Крыма и авиасообщению с РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу бюро.

Отмечается, что Богдан вызван в качестве свидетеля. В одном из интервью он сообщил, что якобы существуют договоренности с российскими должностными лицами по вопросам статуса Крымского полуострова, авиасообщения с Россией, обмена пленными и др.

В бюро добавили, что эти договоренности не предусмотрены законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами верховного главнокомандующего ВС Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечают Россия и Украина

— Киев запустил чат-бот для крымчан

— Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым