Комиссия СФ обсудит предложения по борьбе с вмешательством в выборы извне

Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России обсудит итоги Единого дня голосования (ЕДГ) с точки зрения попыток вмешательства извне. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комиссии Андрей Климов рассказал, что обсуждение состоится во второй половине сентября.

Тогда же будут рассмотрены предложения по реагированию на новые внешние вызовы в соответствии с требованиями обновленной российской конституции, сообщил Климов.

По его словам, для дестабилизации политической ситуации в России из-за рубежа делаются попытки проведения в органы региональной власти и местного самоуправления своих ставленников, утверждает Климов. Такие попытки продвижения во власть «их людей» фиксировались во Владимирской, Ивановской, Новгородской областях и в Татарстане.

Кроме того, по данным комиссии, сейчас формируются команды блогеров, которые при зарубежном покровительстве проводят в отношении россиян агитационно-пропагандистские мероприятия.

Выборы разного уровня состоятся в сентябре в 83 субъектах страны.

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