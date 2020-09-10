Кремль оценил возможное «возвращение» Саакашвили в грузинскую политику

В Кремле считают, что «возвращение» Михаила Саакашвили в грузинскую политику может иметь для страны только отрицательные последствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Саакашвили принес Грузии большую трагедию, Москва и Тбилиси до сих пор ощущают последствия. Главное, по словам представителя Кремля, чтобы политик «снова не наломал дров».

Ранее экс-президент пообещал вернуться на родину и прийти к власти. Партия Саакашвили намерена выдвинуть его в премьеры, если выиграет выборы 31 октября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Саакашвили заявил о намерении мирно вернуться к власти в Грузии

— В парламенте Грузии заявили, что Саакашвили не сможет стать премьером

— Саакашвили пообещал не вступать в конфронтацию с РФ, если станет премьером