В КПРФ поддержали россиян, поехавших в Минск митинговать за Лукашенко

КПРФ одобряет действия россиян, которые отправились в Белоруссию для того, чтобы поддержать действующего президента страны Александра Лукашенко.

Таким образом пресс-секретарь председателя ЦК партии Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» отреагировал на пост в Telegram-канале Nexta о замеченном на митинге в поддержу Лукашенко москвиче Антоне Тарасове, который баллотировался в Госдуму от КПРФ в 2016 году.

«Черти самые натуральные. Пусть они удавятся в своей злобе, потому что весь их шабаш захлебнулся. Почему Тарасов не может участвовать в этом митинге? Почему, например, я не могу участвовать? Почему мы вообще должны оправдываться? У нас Союзное государство. Многие, как и я, родились в Белоруссии. Почему мы не можем поддержать ее суверенитет и самостоятельность? Поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать», — сказал Ющенко.

По словам самого Антона Тарасова, из партии он вышел в 2018 году и больше с ней никак не связан. Мужчина также рассказал «Газете.Ru» о том, что приехал в Белоруссию по собственному желанию, и пожаловался на травлю после поста Nexta.

«Я с КПРФ не связан два года. Приехал сам по себе. Что касается этой ситуации, тут имела место недосказанность телевизионщиков. Я им сказал, что из Москвы приехал, но они этого не показали. Люди подумали, что я «засланный казачок» и прикидываюсь белорусом. А эти угрозы как раз показывают мою правоту по поводу протестующих, что они не мирные, которые с собачками гуляют, — они сжечь готовы. Им сказали: «фас» – они побежали исполнять», — пояснил мужчина.

Он добавил, что из-за потока угроз был вынужден закрыть свои соцсети. Так, один из пользователей посоветовал россиянину «смотреть по сторонам», другие интересовались тем, «сколько стоит совесть», требуя уехать из Минска и Белоруссии.

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