Кремль отреагировал на слова Помпео о ситуации с Навальным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Госсекретаря США Майкла Помпео о ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.ru».

Ранее Помпео заявил, что мировое сообщество ждет от России привлечения к ответственности виновных в инциденте.

«Еще раз повторяю: мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Прямые или косвенные указания на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему, эти намеки считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность», — заявил Песков.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в Германию. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.