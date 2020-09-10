Лукашенко заявил, что не отдаст власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. Об этом сообщает «БелТа».

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже — обладатели этой власти, ее носители», — сказал он.

Глава республики добавил, что власть дается не что того, чтобы ее «взяли, бросили и отдали».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых одержал победу находящийся у власти 26 лет Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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