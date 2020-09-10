Экс-кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая объявила о создании партии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая в своем Facebook анонсировала создание новой политической партии.

«В ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране национально-демократической партии», — написала Канопацкая.

По ее словам, в настоящее время идет процесс согласования кандидатур, которые войдут в оргкомитет.

Политик также уведомила, что вместе с юристами своей инициативной группы направила в Минюст Белоруссии документы на регистрацию общественного объединения «Право будущего».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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