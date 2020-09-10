Бывший депутат Рады назвал условие прекращения существования Украины
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Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» выразил мнение, что Украина перестанет существовать, в случае если президент страны Владимир Зеленский останется на своем посту. Видео выпуска он выложил на YouTube-канале.
Мураев считает, что нынешний глава государства «не понимает, что делает». По словам экс-парламентария, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти «в руки» зарубежных стран, которые создадут на Украине «карательную вертикаль».
«Страны не будет, земли не будет, ничего не будет», — сказал Мураев.
Кроме того, он подверг критике экономическую политику украинского правительства. Мураев указал, что страну «просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать».