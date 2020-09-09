Россия выразила протест послу Германии из-за ситуации с Навальным

Российский МИД выразил решительный протест немецкому послу Гезе Андреасу фон Гайру из-за обвинений в адрес Москвы, связанных с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, немецкий дипломат пробыл в ведомстве около 2 часов.

МИД также потребовал от коллег из ФРГ незамедлительно ответить на запрос Генпрокуратуры и предоставить материалы по делу Навального, включая анализы, биоматериалы и результаты экспертиз.

Там подчеркнули, что отказ Германии будет воспринят как грубая провокация против России.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по «Северному потоку — 2» в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.