Послу ФРГ в Москве выразили протест из-за обвинений по делу Навального

МИД России вызвал посла Германии Геза Андреаса фон Гайра и выразил ему решительный протест из-за обвинений в адрес Москвы по делу Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве потребовали от Берлина незамедлительно предоставить медицинские данные, результаты экспертиз и пробы анализов блогера.

Там подчеркнули, что отказ Германии будет расценен как грубая враждебная провокация против России, которая осложнит международную ситуацию.

МИД также отметил, что ответственность за последствия подобной политики ляжет на немецкое правительство и его союзников по НАТО и ЕС.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Берлин неподобающе относится к законным запросам России по ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.