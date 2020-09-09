Туск предложил номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Экс-премьер Польши Дональд Туск предложил выдвинуть лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы», — говорится в сообщении.

Ранее депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул американского лидера на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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