Лукашенко признался, ради кого он держится у власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что семья и дети являются для него самым главным в жизни, и именно ради них он держится у власти. Об этом он сказал в интервью российским журналистам.

«Мои дети и дети тех людей, которые рядом ... Их будут резать,их будут рвать. Потому что вы видите, кто сейчас на улицах... Не эта детвора, про них забудут назавтра. А вот те — многих вы не видите, а я их вижу. Это меня держит», — рассказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что он и его семья никуда не собираются бежать из страны в случае, если он перестанет руководить республикой.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко назвал условие для проведения досрочных президентских выборов

— Лукашенко заявил, что он и его семья не собираются бежать из Белоруссии

— Лукашенко заявил, что оппозиция хотела «задурить» голову рабочим в Белоруссии