В Кремле назвали «абсолютной чушью» слухи об интеграции России и Белоруссии
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии после визита в Москву лидера республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», — говорится в сообщении.
Лукашенко ранее заявил, что интеграция республики и России в том виде, как это прописано в союзном договоре, уже невозможна.
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