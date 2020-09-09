В Кремле назвали «абсолютной чушью» слухи об интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии после визита в Москву лидера республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», — говорится в сообщении.

Лукашенко ранее заявил, что интеграция республики и России в том виде, как это прописано в союзном договоре, уже невозможна.

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