В Кремле ожидают данных Берлина по Навальному

В Кремле ожидают, что Берлин предоставит информацию о состоянии Алексея Навального. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, если эти данные подтвердят то, что Навальный был отравлен, расследование в России необходимо, передает «Интерфакс».

«Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего», — говорится в сообщении.

Песков подчеркнул, что если речь идет об отравлении, в РФ будет проведено расследование.

«Де-факто определенные следственные действия уже выполняются, де-юре они называются доследственной проверкой», — добавил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что неверно говорить, будто в Германии априори более чувствительное медицинское оборудование.

«Где-то, может быть, наоборот, а где-то, может быть, у нас какие-то ранние образцы, во всем мире разные ситуации в разных медицинских и научных учреждениях, поэтому так ставить вопрос неправильно», — сказал он.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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