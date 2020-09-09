Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии и России в прежнем виде невозможна
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция республики и России в том виде, как это прописано в союзном договоре, уже невозможна. Об этом он сказал в интервью российским журналистам.
По его словам, сейчас многое изменилось.
«Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать», — сказал белорусский лидер.
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