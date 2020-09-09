Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии и России в прежнем виде невозможна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция республики и России в том виде, как это прописано в союзном договоре, уже невозможна. Об этом он сказал в интервью российским журналистам.

По его словам, сейчас многое изменилось.

«Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать», — сказал белорусский лидер.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названы темы переговоров Лукашенко и Путина

— СМИ узнали о сроках визита Лукашенко в Москву

— Белоруссия усилила охрану госграницы по всем направлениям, кроме России