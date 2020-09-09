Кремль: вопрос общего с Белоруссией эмиссионного центра не обсуждался

Вопрос создания единого эмиссионного центра России и Белоруссии пока не поднимался властями двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это все-таки вопрос воли двух стран. Пока такой воли никем не озвучивалось», — сообщил Песков.

Политик добавил, что ему неизвестно, обсуждался ли этот вопрос «предметным образом».

При этом Песков подчеркнул, что создание подобного центра стало бы существенным шагом на пути к углублению российско-белорусской интеграции.

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