В МИДе прокомментировали призыв G7 расследовать инцидент с Навальным

Российский МИД прокомментировал призыв стран G7 расследовать инцидент с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что нежелание Берлина предоставить необходимую информацию не позволяет российским правоохранительным органам установить обстоятельства произошедшего с блогером, задействовав для этого все механизмы.

«Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего», — заявили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что Россия пытается получить от Германии данные медицинского обследования Навального, в соответствии с официальным запросом российской Генпрокуратуры от 27 августа. Однако в Берлине так и не отреагировали на обращения России.

В МИДе также отметили, что такая ситуация вокруг произошедшего с Навальным нацелена на мобилизацию антироссийских санкций.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.