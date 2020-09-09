Лукашенко назвал условие для проведения досрочных президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия для проведения досрочных президентских выборов.

«Если мы будем менять конституцию, то мы должны в конституции прописать выборы президента. Но отдельно, отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал он в интервью российским телеканалам.

При этом белорусский лидер добавил, что не может назвать точные сроки проведения выборов. По его словам, для начала необходимо принять конституцию, провести выборы местных органов власти.

Лукашенко отметил, что выборы главы государства нужно провести раньше, чем парламентские.

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