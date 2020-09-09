Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

В Минске неизвестные пытаются попасть в квартиру лауреата Нобелевской премии и члена Координационного совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение от представителя белорусского «Еврорадио».

По его словам, Алексиевич попросила, чтоб к ней приехали журналисты, «потому что ей звонят с неизвестных номеров и звонят в квартиру».

Ранее Алексиевич была вызвала в СК в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к захвату власти.

Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена также на захват власти.

Ранее в Белоруссии была задержана Член президиума Координационного совета Мария Колесникова. Двое других членов КС Антон Родненков и Иван Кравцов были отправлены через границу на Украину. Член КС Максим Знак также был задержан в Минске.

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