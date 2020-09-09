МВД Белоруссии не знает о задержании оппозиционера Знака
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МВД Белоруссии не располагает информацией о возможном задержании члена президиума координационного совета оппозиции Максима Знака. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пока нет», — сказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос о задержании Знака.
Ранее секретариат координационного совета сообщил, что оппозиционер перестал выходить на связь.
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