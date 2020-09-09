В офисе «Открытой России» начались обыски по делу ЮКОСа
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В Москве следователи устроили обыск в офисе «Открытой России» по делу ЮКОСа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката организации Сергея Бадамшина.
«Снова обыски по делу ЮКОСа», — сказал он.
По словам, председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, обыски проходят в редакции «МБХ-медиа» и «Открытой России» в российской столице.
Она отметила, что оперативники пришли к кандидатам в депутаты в Ивановской, Владимирской областях, Республике Татарстан, а также к сотрудникам штабов «Объединенных демократов».
Постановления об обыске организации были выданы Басманным районным судом.
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