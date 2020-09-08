Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала членов ассамблеи оперировать доказанными фактами по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале член комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Дискуссия на заседании комиссии свелась к общему обмену мнениями, далеко не все из которых были высказаны в конструктивном ключе. Представители преимущественно стран Балтии и Украины традиционно заняли радикально русофобскую позицию, повторяя тезисы о якобы намеренном отравлении Навального и возможной ответственности российских властей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Слуцкий призвал ПАСЕ «работать с доказанными фактами» по Навальному.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Навальный находился в коме. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Российская сторона заявляла, что признаков отравляющих веществ в организме Навального не было выявлено до его транспортировки в Германию.

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