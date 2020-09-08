В Кремле назвали «уткой» слова экс-адвоката Трампа про Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «уткой» утверждения экс-адвоката президента США Майкла Коэна про российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Очередная утка, с помощью которой автор хочет добавить популярности своей книге», — сообщил Песков отвечая на вопрос, мог ли Трамп так отзываться о Путине.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп называл российского коллегу Владимира Путина диктатором и царем и восторгался его властью. Об этом написал в своей книге бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн.
Кроме того, по словам Коэна, глава Белого дома называл российского президента богатейшим человеком в мире, который якобы контролирует 25% российской экономики.
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