Экс-адвокат Трампа признался, что президент называл Путина царем

Президент США Дональд Трамп называл российского коллегу Владимира Путина диктатором и царем и восторгался его властью. Об этом написал в своей книге бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн, передает РИА «Новости».

Книга под названием «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа» появилась на книжных полках во вторник, 8 сентября.

«Путин не президент России. Он правитель. Он диктатор. Он царь. Он может делать, что хочет. Он будет лидером до конца своей жизни», — приводит слова Трампа его бывший адвокат.

Кроме того, по словам Коэна, глава Белого дома называл российского президента богатейшим человеком в мире, который якобы контролирует 25% российской экономики.

Как утверждает правозащитник, во время своей предвыборной кампании Трамп задумался о том, что хотел бы для себя такую же власть, как у Путина.

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