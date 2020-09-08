Библию с автографом Трампа выставили на продажу за $40 тысяч

Библию с автографом американского лидера Дональда Трампа выставили на продажу почти за $37,5 тысячи. Об этом сообщает портал TMZ.

Священное Писание продает магазин Moments In Time, который занимается продажей и покупкой различных материалов с автографами знаменитостей.

Отмечается, что это не первый случай, когда продают Библию, якобы подписанную Трампом. В 2019 году СМИ сообщали, что Библию выставили в онлайн-магазине eBay за $325, но позже эксперты выяснили, что подпись оказалась поддельной.

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