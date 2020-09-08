Косачев заявил, что парламентарии из РФ готовы наблюдать за выборами в США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что российские парламентарии готовы наблюдать за выборами президента в Соединенных Штатах по линии ОБСЕ, если американская сторона направит организации приглашение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что по двусторонней линии США никогда не обращались по данному вопросу к российской стороне, также этого не было и со стороны Москвы, однако по линии ПА ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ Вашингтон пригласить наблюдателей обязан.

«Но если пригласят, будем обязательно направлять и своих наблюдателей в коллективную миссию как равноправный и заинтересованный участник ОБСЕ», — сказал Косачев.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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