Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет разговаривать с Координационным советом оппозиции. Это следует из его интервью, опубликованного в Telegram главным редактором «Говорит Москва» Романом Бабаяном.

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция», — говорится в выдержке, близкой к тексту.

Президент отметил, что все, предлагаемое Координационным советом, приведет Белоруссию к катастрофе.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались забастовки и несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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