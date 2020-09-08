Песков отказался комментировать приговор Ефремову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать приговор актеру Михаилу Ефремову, ставшего виновником смертельного ДТП, пишет РИА «Новости».

«Мы не комментируем решения судов», — сказал Песков.

Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал, 8 сентября ему вынесли приговор — 8 лет в колонии общего режима.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии

— Задержанный во время приговора Ефремову «маг» оказался звездой «Дома-2»

— Суд не поверил тому, что Ефремов сидел на заднем сиденье