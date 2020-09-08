Песков отказался комментировать приговор Ефремову
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать приговор актеру Михаилу Ефремову, ставшего виновником смертельного ДТП, пишет РИА «Новости».
«Мы не комментируем решения судов», — сказал Песков.
Артист признан виновным по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов свою вину признал, 8 сентября ему вынесли приговор — 8 лет в колонии общего режима.
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