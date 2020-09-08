В Кремле заявили, что белорусский совет оппозиции не контактировал с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что белорусский Координационный совет оппозиции не контактировал с Москвой, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У них это сделать не получилось, контактов не было. Решением конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, поэтому в данном случае ни о каких контактах речи идти не может», — заявил Песков.

По его словам, в Кремле исходят из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в ближайшее время начнется диалог с общественностью для обсуждения будущей конституционной реформы.

Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявляла, что КС несколько раз предпринимал попытки связаться с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались акции протеста. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.