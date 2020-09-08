В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают: в Белоруссии нет политзаключенных, — передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, относительно задержаний в республике нельзя делать каких-то обобщений. Москва не согласна с подобной трактовкой.

Он отметил, что каждый конкретный случай следует рассматривать по отдельности и давать отдельные трактовки.

«По каждому случаю нужно давать отдельные трактовки. Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.

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