В Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают: в Белоруссии нет политзаключенных, — передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, относительно задержаний в республике нельзя делать каких-то обобщений. Москва не согласна с подобной трактовкой.
Он отметил, что каждый конкретный случай следует рассматривать по отдельности и давать отдельные трактовки.
«По каждому случаю нужно давать отдельные трактовки. Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», — подчеркнул Песков.
Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.
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