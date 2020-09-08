The National Interest: США пора начать консультации с членами НАТО

Аналитики Института Гувера Рассел Берман и Кирон Скиннер призвали Вашингтон показать России, что ее возможное вмешательство в события в Белоруссии не останется незамеченным. Об этом сообщается в The National Interest.

Они считают, что США стоит в срочном порядке начать интенсивные дипломатические консультации со всеми членами НАТО, поскольку ряд государств имеют претензии к американскому лидера Дональду Трампу.

Также по мнению Бермана и Кирона, стоит приостановить действие основополагающиего акта НАТО-Россия, который был заключен в 1997 году. Они считают, что это нужно сделать, поскольку Москва себя «агрессивно» ведет.

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