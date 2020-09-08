Членов КС Белоруссии Кравцова и Родненкова задержали на Украине

Члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов были задержаны на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Белоруссии Антона Бычковского.

По его словам, представители КС были задержаны в порядке взаимодействия между пограничными ведомствами двух стран.

Как сообщалось до этого, Кравцов и Родненков проходили контроль для въезда на Украину в одном из пунктов пропуска в Киевской области.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Погранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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